Песков не знает о встрече Путина с Дерипаской после введения санкций США

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о какой-либо встрече главы государства с основным владельцем "Русала" Олегом Дерипаской после того, как против бизнесмена и подконтрольных ему компаний были введены санкции США.

"Нет, мне не известно о каких либо встречах", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли у президента встречи с Дерипаской с тех пор, как против него были введены санкции.

Вопрос о том, запрашивал ли бизнесмен встречу с Путиным, Песков оставил без ответа. "Мы никогда не даем такую информацию", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, Пескову был задан вопрос о том, будут ли США наказывать европейские компании за сотрудничество с "Русалом" и об отношении Кремля к этому. На это от ответил так: "Вам нужно, наверное, американцам и европейцам адресовать этот вопрос. Конечно, никак не в администрацию президента Российской Федерации".

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Включение в этот список влечет за собой блокировку активов, также американским гражданам и компаниям запрещается вести любой бизнес с его фигурантами. Вместе с тем наибольшие опасения участников рынка вызывает возможность ввода США так называемых "вторичных санкций" — против физических и юридических лиц из любых стран за сотрудничество с фигурантами "черного списка".