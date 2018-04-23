Замглавы ФАС считает Россию благоприятной для инвестиций страной

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Россия на данный момент является благоприятной страной для инвестиций, считает заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов.

"Да, причем по множеству параметров", — ответил Цыганов в интервью РИА Новости на соответствующий вопрос.

Цыганов уточнил, что основными факторами являются географическое положение и площадь страны, промышленный потенциал и инфраструктура, а также развитая финансовая система.

"Колоссальное количество природных зон, огромные площади, невероятных размеров запасы полезных ископаемых: начиная от воды и заканчивая редкоземельными металлами, там вся таблица Менделеева. Квалифицированная рабочая сила, огромный промышленный потенциал, развитая инфраструктура, причем инфраструктура, которая работает еще с советских времен как единое целое", — сказал он.

"Если мы посмотрим на качество российской финансовой системы, российской системы инвестиционного контроля и регулирования, я имею в виду деятельность фондовых бирж, процедуры регистрации акций, защиты прав инвесторов, то в России совершенно нормальная ситуация, она соответствует лучшим мировым практикам", — добавил замглавы ФАС.