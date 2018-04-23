Замглавы ФАС оценил объемы иностранных инвестиций

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Объем иностранных инвестиций в Россию в будущем будет расти, считает заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

"Учитывая, что мир глобален и становится все более глобальным, и экономика едина, то на мой взгляд, даже несмотря на те сложности в международных экономических отношениях, которые есть сейчас, несмотря на возрастающие не по нашей вине риски вложений длинных денег на российский рынок, я думаю, что объем (инвестиций — ред.) будет расти", — сказал Цыганов в интервью РИА Новости.

"В первую очередь потому, что Россия продолжает оставаться очень привлекательным полем для получения нормального разумного дохода, который часто превышает тот доход, который можно получить в других экономиках", — добавил он.