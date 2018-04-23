Эксперт рассказал, какие еще санкции может предложить Трамп

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Президент CША Дональд Трамп в ходе предстоящих переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном может потребовать от Парижа и, как следствие, от партнеров в Европе присоединения к возможным новым финансово-экономическим санкциям США против Ирана за вовлеченность Тегерана в конфликт в Сирии, полагает старший советник американского Фонда защиты демократии Ричард Голдберг, которого называют "архитектором" введенных конгрессом США санкционных мер против Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом. Одной из ключевых тем его переговоров с Трампом, как ожидается, станет иранское ядерное досье.

"Цена для Макрона? Принятие легитимности повторного введения санкций против иранских банков, даже Центрального банка, и вывод их из системы обмена сообщениями SWIFT- не на основании отрицания Совместного всеобъемлющего плана действий (соглашения по атому с Ираном – ред.), а на основании привлечения Ирана к ответственности за Сирию", — пишет Голдберг в статье, опубликованной в понедельник европейским изданием газеты Politico.

Президент США ранее заявлял, что его не устраивают условия достигнутого соглашения. Трамп пообещал не продлевать 12 мая режим частичного снятия санкций против Ирана, если сделка не будет изменена. Дополнительное соглашение с января обсуждается между США и европейскими подписантами: Великобританией, Германией и Францией. Если американский лидер не продлит режим, это будет означать выход США из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий. Иран в ответ на это обещал возобновить свою ядерную программу ускоренными темпами.

По словам Макрона, альтернативы соглашению нет, и именно это он намерен донести до Трампа в ходе их встречи.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.