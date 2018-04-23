Сотрудники "ВИМ-Авиа" опасаются, что им не выплатят долги по зарплате

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Коллектив "ВИМ-Авиа", в которой сейчас идет процедура банкротства, опасается, что долги по зарплате не будут выплачены, говорится в его обращении к руководителям министерства финансов, Федеральной налоговой службы, министерства труда и социальной защиты, Федеральной службы по труду и занятости, а также министерства транспорта и Росавиации.

"Учитывая сложившуюся критическую ситуацию, коллектив "ВИМ-Авиа", более 1,3 тысячи уволенных сотрудников, просит не вычитать инкассо налоги из ожидаемых поступлений НДС и возмещения акцизов за авиационное топливо за 2017 год. В противном случае денег на погашение для задолженности перед коллективом не останется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что суммарная задолженность по зарплате коллективу авиакомпании с июля 2017 года по апрель 2018 года составляет около 700 миллионов рублей. Планируемая сумма по возврату НДС на данный момент составляет около 450 миллионов рублей, по возмещению акцизов — 156 миллионов, итого около 606 миллионов рублей. В данный момент в соответствующие органы переданы первичная документация к декларации по НДС за третий квартал 2017 года, а также документация на возврат акцизов за топливо.

Генеральный директор "ВИМ-Авиа" 19 апреля подал заявление на возврат акцизов. При этом временный управляющий авиакомпании Мария Булатова обратилась в суд с ходатайством об изменении очередности погашения долга, однако заседание назначено на 7 мая, тогда как перечисление акцизов может произойти 1 мая, и вычет инкассо произойдет автоматически.

Отмечается также, что руководство авиакомпании, а также руководство московской госинспекции по труду неоднократно обращались в различные органы власти с просьбой не вычитать инкассо налоги из ожидаемых поступлений, однако никаких определенных решений по этому поводу до сих пор принято не было, несмотря на то, что "ситуация социальной напряженности" с коллективом "ВИМ-Авиа" по-прежнему находится под контролем Минтранса и министерства труда и социальной защиты РФ.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, — около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, которые ранее покинули РФ и были объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Татарстана 13 февраля по заявлению связанной с "Татнефтью" компании РНГО ввел в отношении "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства — наблюдение.