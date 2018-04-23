Otto Group закроет магазины Quelle и Otto в России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Немецкая группа компаний Otto Group закроет в России онлайн-магазины одежды, обуви и товаров для дома Quelle и Otto, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера.

По словам бизнесмена, закрытие связано с "глобальной стратегией" компании, предполагающей ориентацию на немецкоязычные страны.

При этом Otto Group продолжит развивать в России другие свои бренды: Witt, Bonprix и eSolutions. По словам Ширера, его компания останется "главным игроком" в сфере электронной коммерции.

Как сообщил "Коммерсанту" партнер агентства Data Insight Борис Овчинников, серьезных причин для ухода Otto Group Russia с российского рынка нет: видимо, это действительно связано с "глобальной реструктуризацией".

По данным Data Insight, Quelle и Otto занимали в России седьмое место по продажам среди интернет-магазинов, торгующих одеждой и обувью. Однако, по словам Овчинникова, рост продаж у них в 2017 году был практически нулевым.