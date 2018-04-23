МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Зарубежным национальным компаниям приходится менять свою бизнес-стратегию в России из-за санкций, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

"Бывают разные ситуации. Например такие, с которыми мы сейчас сталкиваемся, когда невольно, под воздействием отнюдь не экономических, а политических факторов, национальным компаниям, которые зарегистрированы совсем в других странах, определённым образом приходится менять свою бизнес-стратегию в России. Отказываться от контактов, прекращать заключенные договоры и крупные инвестпроекты", — сказал он.

"Не потому что они не выгодны, а потому что где-то местное законодательство просто запретило это делать в случаях, если эти иностранные инвестиции вложены в отрасли, которые имеют серьезное значение для нашей страны: инфраструктурные объекты, энергетика, добыча редких полезных ископаемых", — добавил Цыганов.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Шестого апреля США вновь расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничения, связанные с "поведением России" в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак, коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.