Центр "Мед-Контакт" расширяет спектр услуг для "медицинских туристов"

Центр "Мед-Контакт", специализирующийся на организации медицинских поездок в Германию, объявил о расширении спектра услуг для граждан стран СНГ.

Будучи партнером клиник Баварии и Мюнхена в частности, "Мед-Контакт"принимает заявки от людей, которые хотели бы пройти диагностику, лечение или реабилитацию за рубежом, но не знают, как это осуществить на практике. Основной профиль компании — это разносторонняя организационная и консультационная помощь на всех этапах, позволяющая клиенту не думать ни о чем кроме здоровья.

Налаженная схема работы позволяет клиентам центра начать лечение или попасть на прием к немецким специалистам уже в течение нескольких дней после обращения, без подводных камней и финансовой экономией там, где это возможно.

Цель "Мед-Контакт"- открыть доступ к лечению в Германии всем желающим, в том числе тем, кто не знает немецкого языка, никогда не был за границей, по той или иной причине не имеет возможности вылечить свою болезнь в пределах своей страны.

Сегодня центр содействия принимает заявки от пациентов, которых в первую очередь интересует лечение рака, ортопедия, акушерство, кардиохирургия, пластические операции, нейрохирургия, реабилитационные программы, комплексные программы диагностики и многое другое.

Подробный список направлений вы можете узнать у представителей "Мед-Контакт".

Также в центре появилась новая услуга- "второе мнение". С ее помощью пациенты получат возможность узнать альтернативное мнение немецких медиков о том, правильно ли установлен диагноз, какие диагностические процедуры нужно пройти дополнительно, какие методы лечения рекомендованы, есть ли иные варианты назначенного лечения, каковы прогнозы и так далее. Воспользоваться услугой можно удаленно, без необходимости вылетать за рубеж.

Теперь центр занимается консультационной и практической помощью в оформлении виз, непосредственной организацией поездки, лечения и проживания на территории Германии, но и подготовкой, переводом, передачей немецким врачам необходимых медицинских бумаг пациента. Консультанты "Мед-Контакт" в случае необходимости подскажут, как можно сэкономить на зарубежном лечении без потери качества и комфорта.

Получить подробную информацию о спектре услуг, о том, что понадобится для лечения в Германии, вы можете на официальном русскоязычном сайте центра содействия пациентам med-kontakt.ru.

Материал не является медицинским пособием. За подробной информацией обратитесь к квалифицированному специалисту.

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