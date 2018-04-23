Иностранные держатели не спешат сбрасывать ОФЗ, сообщили в Минфине

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Минфин РФ не наблюдает массового сброса ОФЗ иностранными инвесторами после новых санкций США и уверен, что доля иностранцев среди держателей российских бумаг существенно не изменится, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский.

"В целом ситуация, я считаю, достаточно спокойная, то есть для этого необязательно даже кого-то спрашивать, это видно по котировкам наших бумаг: никаких массовых сбросов бумаг, продажи массовой не происходит", — сказал Вышковский по итогам встречи с иностранными инвесторами в Вашингтоне в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

США ввели новые санкции против России 6 апреля, что вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке повлекло резкое ослабление рубля. Однако уже через несколько дней российские бумаги и рубль отыграли часть падения благодаря удорожанию нефти и заявлению властей США, что новых санкций против РФ в ближайшее время не планируется.

"Массово ничего не происходит. Да, какие-то фонды выходят. Да, кто-то не вытерпел, испугался, наверное. Но еще раз говорю, что с точки зрения уровней доходности это не сильно как-то изменилось, и я думаю, что доля нерезидентов, на наш взгляд, принципиально не изменится", — заявил Вышковский.

По его словам, инвесторы на встрече задавали российским чиновникам примерно те же вопросы, которые всегда звучат на таких мероприятиях: "Что мы думаем по поводу каких-то рисков в дальнейшем, чего мы опасаемся, чего не опасаемся".

При этом Вышковский считает, что иностранцы не воспринимают Россию как "токсичный актив". "Ничего нет, все инвесторы нормальные люди", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.