Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБа

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, сообщила пресс-служба кабмина.

"Двадцать третьего апреля Дмитрий Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в заседании примут участие первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, заместители председателя правительства Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак и Александр Хлопонин. Также в заседании будут участвовать помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава ВЭБа Сергей Горьков.