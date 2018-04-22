МВФ решил пересмотреть подходы в борьбе с коррупцией

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией, говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье по итогам встречи глав минфинов и центробанков стран, входящих в его состав.

"Эти изменения касаются методических указаний по вопросам управления фонда от 1997 года и предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами", — отмечается в документе.

В частности, это будет означать регулярную оценку характера и серьезности недостатков в управлении путем изучения таких областей, как налоги и бюджетное регулирование, надзор за финансовым сектором, управление центробанком, регулирование рынков, верховенства права и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Фонд отмечает, что для настоящей борьбы с коррупцией нужно решить проблему содействия коррупционной практике "со стороны частных субъектов". Государствам-членам предложат добровольно соглашаться на оценку своих нормативно-правовых и институциональных основ, чтобы убедиться, что они преследуют подкуп иностранных должностных лиц и имеют механизмы для прекращения отмывания и сокрытия "грязных денег".

Следующий этап будет заключаться в оценке экономического воздействия выявленных недостатков в управлении и предоставлении рекомендаций по экономической политике.

При выделении кредитов будет учитываться вопрос, не препятствуют ли уязвимые места в управления способности страны выполнять программы, поддерживаемые фондом.

Как и прежде, договоренности с МВФ могут быть приостановлены или отложены из-за низкого качества управления.