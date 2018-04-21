Дамаск и Москва обсуждают преференции для российских инвесторов

Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль на Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму. 21 апреля 2018

Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль на Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму. 21 апреля 2018

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Сирия и Россия обсуждают возможность заключения соглашения о преференциях для российских компаний, которые хотят инвестировать в арабскую республику, заявил министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.

"В Сирии есть правовая база, оптимальная для инвестиций. Во время этого экономического форума, мы обсуждали вопрос заключения соглашения, на котором можно строить преференции для российских компаний, которые хотят работать в Сирии", — сказал аль-Халиль журналистам в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

Он также отметил, что во время встреч в кулуарах ЯМЭФ, сирийская делегация обсудила возможность перевода "расчётов наших стран на национальные валюты и условия поставки сирийских продуктов на территорию РФ через Крым". По его словам, также планируется создать совместные компании РФ и Сирии.

"Инвестиции в Сирию открыты сегодня для всех дружественных стран, во главе с Россией. Конечно, инвестиционный климат Сирии приветствует капиталы и частного, и государственного сектора. Но инвестировать в Сирию смогут только страны, который были вместе с нами, бок о бок, в борьбе против терроризма. И такой возможности для стран, которые участвовали в кровопролитии, нет", — добавил сирийский министр.

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