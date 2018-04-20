Силуанов прокомментировал возможное введение санкций США на госдолг России

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Минфин не планирует создавать специальных инструментов для выкупа ОФЗ с рынка на случай введения санкций США на госдолг РФ, бумаги тогда должны выкупить с рынка банки, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"С другой стороны, мы считаем, что даже если будут распространены санкции на госдолг, что негативно скажется на иностранных инвесторах, и мы здесь солидарны с министром финансов США (Стивеном — ред.) Мнучином, что это негатив не только для России, но и для иностранных инвесторов, которые успешно работают с нашими облигациями, доля их больше 34%", — добавил он.
Силуанов уверен, что если будут введены санкции на новые выпуски долга, то отечественные финансовые институты, банки справятся с теми объемами бумаг, которые у Минфина предусмотрены.