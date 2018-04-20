Силуанов: многие министры финансов G20 осудили санкции и протекционизм

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Многие министры финансов на встречи финансовой "двадцатки" (G20), включая европейцев, заявили о недопустимости протекционизма, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов, который в своем выступлении осудил санкции как инструмент протекционизма.

"Встреча была посвящена мировой экономике. Мы там выступили с осуждением ограничительных мер, которые принимаются в отношении России и других стран. Получается так, что политика заменяется введением санкционных режимов, что, на наш взгляд, противоречит принципам работы "двадцатки", принципам достижения задачи ускорения темпов экономического роста", — рассказал министр.

"Протекционизм — это и пошлины, и ограничение поставок товаров. Я выступал и говорил о санкциях. Санкции это инструмент протекционизма. Взять санкции на "Русал", мы видим последствия — это в первую очередь ударило по Европе, позитивно сказалось на акциях компаний США, которые производят алюминий, и негативно на России. Очевидна такая чисто протекционистская мера", — подчеркнул Силуанов.

По его словам, участники встречи также говорили о тарифных и нетарифных ограничениях, о протекционизме, о санкциях, о придании принципа экстерриториальности национальному законодательству, что тоже должно быть предметом рассмотрения, в том числе, на "двадцатке". "Мы должны как профессионалы с точки зрения экономики подойти к этому, принять решение. Я считаю, что это можно было бы и осудить такие действия, поскольку они противоречат духу "двадцаточных" решений, которые вырабатывались за последнее десятилетие", — пояснил он.

"Многие выступающие, министры финансов говорили о необходимости прекращения протекционизма. Глава МВФ Кристин Лагард об этом также в своём выступлении упоминала, и многие министры говорят, что мы поворачиваемся в совершенно другое направление, отличное от того, что "двадцатка" вырабатывала и рекомендовала всем странам", — добавил министр. Силуанов сказал, что термин "торговая война" не звучал на встрече, но слово "протекционизм" очень часто звучало.

"И даже наш председательствующий — аргентинская сторона — подчеркнул, что да, действительно, сегодня более жесткие оценки были с точки зрения протекционизма нежели диалог и обсуждение мировой экономики на предыдущих сессиях. Вы знаете, осуждение протекционистского подхода все больше и больше поддерживается и критикуется", — отметил глава Минфина. "В том числе, европейские министры тоже выступали (с осуждением протекционизма — ред.),… страны с развивающимися экономиками в первую очередь, но и такие выступления с осуждением звучали и от европейцев", — сказал Силуанов.