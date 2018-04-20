Силуанов: Минфин легко заместит внешние займы внутренними при необходимости

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Внешние займы нужны Минфину только для поддержания присутствия на рынке, в случае распространения американских санкций на госдолг РФ, министерство откажется от них, заместив эти объемы внутренними привлечениями, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
Власти США всерьез рассматривали возможность распространения санкций на госдолг РФ, хотя в феврале текущего года американский Минфин заявил, что эта мера будет иметь отрицательные последствия не только для России, но и для международного финансового рынка в целом.
Минфин РФ планировал привлечь на внешнем рынке в текущем году до 3 миллиардов долларов, а также обменять старые облигации на новые еще на 4 миллиарда долларов.
"Нам не нужны валютные привлечения, у нас, слава богу, золотовалютных резервов достаточно", — заявил глава Минфина России. Он добавил, что необходимые для финансирования дефицита бюджета источники средств есть на внутреннем российском рынке.
"А выходить на внешние рынки — мы просто наше присутствие там поддерживаем, мы всегда об этом говорили", — заключил он.