В "Нафтогазе" ответили "Газпрому" на обращение в арбитраж

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Новое обращение "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж не отменяет его обязательств выплатить Украине по решению суда 2,56 миллиарда долларов, заявила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".
"Отправить документы — недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме. Обжалование арбитражных решений не останавливает их действие. "Газпром" так же нам должен 2,56 миллиарда долларов плюс проценты", — говорится в сообщении "Нафтогаза" на странице в Facebook.
Пресс-служба также отметила, что контракты действуют и заканчиваются в 2019 году. "Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража", — добавили в "Нафтогазе".
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, в конце марта компании провели переговоры по этому вопросу и планировали провести их следующий раунд в апреле.