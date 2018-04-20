В "Нафтогазе" ответили "Газпрому" на обращение в арбитраж

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Новое обращение "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж не отменяет его обязательств выплатить Украине по решению суда 2,56 миллиарда долларов, заявила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".

Ранее в пятницу "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку газа и его транзит. Кроме того, в марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.

"Отправить документы — недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме. Обжалование арбитражных решений не останавливает их действие. "Газпром" так же нам должен 2,56 миллиарда долларов плюс проценты", — говорится в сообщении "Нафтогаза" на странице в Facebook.

Пресс-служба также отметила, что контракты действуют и заканчиваются в 2019 году. "Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража", — добавили в "Нафтогазе".

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, в конце марта компании провели переговоры по этому вопросу и планировали провести их следующий раунд в апреле.