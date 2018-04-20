ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов уверен, что курс рубля вернется к прежним значениям, если США не введут новых санкций против РФ.
"Действительно, после введения санкций возникла нервозность у инвесторов. Инвесторы в первые дни решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее сегодня ситуация выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился", — отметил он.
Курс рубля на прошлой неделе обвалился более чем на 10% из-за новых санкций, которые США ввели 6 апреля, что вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке.
Однако в начале текущей недели рубль отыграл часть падения благодаря удорожанию нефти и заявлению властей США, что новых санкций против РФ в ближайшее время не планируется.