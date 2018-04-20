В Минске прокомментировали переговоры с Россией о поставках молока

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц назвал "очень конструктивными" переговоры, которые прошли в пятницу с российской стороной о поставках молочной продукции в РФ.

Рабочая встреча представителей двух стран, на которой обсуждались поставки белорусского продовольствия, состоялась в пятницу в Москве, Заяц возглавлял делегацию республики. Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции некоторых белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля.

"Очень конструктивный разговор состоялся между нашими делегациями… на предмет поставки молочной продукции на российский рынок", — заявил Заяц в эфире телеканала ОНТ.

По словам министра, обе страны понимают, что "российский рынок – это общий рынок для Республики Беларуси и России". Заяц отметил, что должны быть установлены идентичные подходы для обеспечения экономических интересов производителей и переработчиков.

"Поэтому условились, что мы более детально, глубже рассмотрим определенные моменты, что касается экономической эффективности белорусского рынка, российского рынка, и обеспечим паритетную реализацию своей продукции на российском рынке", — сообщил руководитель ведомства. Министр уточнил, что речь идет о том, чтобы в соответствии с договоренностями в рамках Союзного государства обеспечить продуктами питания и "не закупать извне".

"У нас есть возможность, у Республики Беларусь, поставить то количество (продовольствия – ред.), которое необходимо для Российской Федерации. Ну а Российская Федерация, в свою очередь, обеспечит безусловное продвижение нашей продукции по территории российского рынка", — добавил министр.