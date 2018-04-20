Центробанк вряд ли изменит ставку на будущей неделе, считает эксперт

ЛОНДОН, 20 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Банк России на очередном заседании по процентной ставке в следующую пятницу, скорее всего, не будет менять текущее значение ставки, а дождется влияния новых факторов на экономику РФ, считает главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.
"Я думаю, что на следующем заседании Банк России предпочтет не изменять ставку, сделать паузу и, наверное, это будет вполне разумным решением в текущей ситуации", — сказал эксперт РИА Новости в кулуарах конференции Лондонской фондовой биржи в пятницу. Последующее заседание ЦБ состоится в середине июня, и за это достаточно продолжительное время многое может измениться как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения. Тогда уже Банк России будет смотреть на новые условия и принимать решение, отметил эксперт.
"Я сохраняю свой прогноз по инфляции на конец 2018 года на уровне 4% и ставку ЦБ в районе 7%. В сущности, разница в 25 базисных пунктов снижения ставки между сегодняшним днем и концом года. Я считаю, что это вполне реалистично. Возможно, если возьмем более оптимистичный сценарий, при высокой цене на нефть и улучшений в сфере политики, мы можем увидеть более активное снижение ставки, наверное, к концу третьего квартала — в четвертом квартале", — предположил Тихомиров.
Банк России в марте принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых.