Центробанк вряд ли изменит ставку на будущей неделе, считает эксперт

ЛОНДОН, 20 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Банк России на очередном заседании по процентной ставке в следующую пятницу, скорее всего, не будет менять текущее значение ставки, а дождется влияния новых факторов на экономику РФ, считает главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.

По мнению эксперта, последние потрясения российского рынка, вызванные новыми санкциями США, являются дополнительным фактором, который может в перспективе снизить уровень финансовой стабильности в России, заставляя, таким образом, ЦБ РФ занимать более осторожную позицию.

"Я думаю, что на следующем заседании Банк России предпочтет не изменять ставку, сделать паузу и, наверное, это будет вполне разумным решением в текущей ситуации", — сказал эксперт РИА Новости в кулуарах конференции Лондонской фондовой биржи в пятницу. Последующее заседание ЦБ состоится в середине июня, и за это достаточно продолжительное время многое может измениться как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения. Тогда уже Банк России будет смотреть на новые условия и принимать решение, отметил эксперт.

"Я сохраняю свой прогноз по инфляции на конец 2018 года на уровне 4% и ставку ЦБ в районе 7%. В сущности, разница в 25 базисных пунктов снижения ставки между сегодняшним днем и концом года. Я считаю, что это вполне реалистично. Возможно, если возьмем более оптимистичный сценарий, при высокой цене на нефть и улучшений в сфере политики, мы можем увидеть более активное снижение ставки, наверное, к концу третьего квартала — в четвертом квартале", — предположил Тихомиров.

Осенью на решение ЦБ будет влиять еще один фактор: "Фактор урожая, фактор осенней плодоовощной дефляции. В прошлом году она была очень ощутимая, в этом году есть ощущение, что такая дефляция может оказаться меньше и инфляция будет расти более активно. Это угроза, которую ЦБ будет учитывать", — заключил Тихомиров.

Банк России в марте принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых.