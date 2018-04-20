"Газпром нефть" построит в Омске завод по производству катализаторов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Омске в этом году компания "Газпром нефть" построит завод по производству катализаторов, который позволит полностью обеспечить потребности российских НПЗ в катализаторах вторичных процессов переработки, сообщает пресс-служба компании.

"Совокупная годовая мощность высокотехнологичного производства катализаторов, которые компания будет производить под брендом "Селектум", составит 21 тысячу тонн. Министерство энергетики РФ присвоило проекту статус национального", — говорится в пресс-релизе.

Завод будет построен в рамках программы инновационного развития "Газпром нефти" до 2025 года. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

"Инновационные технологии производства катализаторов "Газпром нефть" разрабатывает в партнерстве с ведущими профильными российскими научно-исследовательскими институтами. Компании принадлежит 35 патентов на катализаторы и технологии их производства, 19 заявок находятся в работе. Благодаря совместной работе с российскими научными институтами "Газпром нефть" реализует весь технологический цикл испытаний продукции — от выбора лучших лабораторных образцов до проведения промышленных исследований. С 2016 года "Газпром нефть" уже производит усовершенствованный катализатор каталитического крекинга. Промышленные испытания катализаторов гидроочистки компания планирует провести в этом году, катализаторов гидрокрекинга — в 2019 году", — говорится в пресс-релизе.