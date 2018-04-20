Больше всех в Центробанке в 2017 году заработал зампред Швецов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Доход первого зампреда Банка России Сергея Швецова увеличился по итогам 2017 года почти втрое — до 88,58 миллиона рублей, став самым высоким среди руководства ЦБ, сообщается в материалах регулятора.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в 2016 году возглавившая рейтинг руководства регулятора с наибольшим доходом, сместилась на второе место, заработав 62,25 миллиона рублей. В собственности у Скоробогатовой, как и в прошлом году, находятся два земельных участка, два жилых дома, а также четыре квартиры.
Третью строчку рейтинга замыкает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая заработала в прошлом году 40,34 миллиона рублей. В собственности у Юдаевой находится, в частности, автомобиль BMW Х6, две квартиры и жилой дом.
Задекларированный доход главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2017 году вырос до 33,8 миллиона рублей. В собственности Набиуллиной остался автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью в 70,6 квадратного метра и отдельная квартира площадью 112,2 квадратного метра.