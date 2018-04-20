Больше всех в Центробанке в 2017 году заработал зампред Швецов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Доход первого зампреда Банка России Сергея Швецова увеличился по итогам 2017 года почти втрое — до 88,58 миллиона рублей, став самым высоким среди руководства ЦБ, сообщается в материалах регулятора.

В собственности у Швецова в России находятся земельный участок площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, квартира площадью 254,1 квадратного метра и 1/5 доля в квартире площадью 105 квадратных метров. Также у Швецова в собственности находится недвижимость за границей: жилой дом в США и квартира в Испании. Из транспортных средств у первого зампреда ЦБ значится снегоход "Арктик Кэт" по-прежнему с пометкой "в угоне".

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в 2016 году возглавившая рейтинг руководства регулятора с наибольшим доходом, сместилась на второе место, заработав 62,25 миллиона рублей. В собственности у Скоробогатовой, как и в прошлом году, находятся два земельных участка, два жилых дома, а также четыре квартиры.

Третью строчку рейтинга замыкает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая заработала в прошлом году 40,34 миллиона рублей. В собственности у Юдаевой находится, в частности, автомобиль BMW Х6, две квартиры и жилой дом.

Далее по величине дохода среди руководства ЦБ по убывающей идут зампред ЦБ Владимир Чистюхин (38,9 миллиона рублей), первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин (36,9 миллиона рублей), зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (34,4 миллиона рублей), зампред ЦБ Василий Поздышев (28,9 миллиона рублей) и зампред ЦБ Ольга Полякова (26,6 миллиона рублей).

Задекларированный доход главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2017 году вырос до 33,8 миллиона рублей. В собственности Набиуллиной остался автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью в 70,6 квадратного метра и отдельная квартира площадью 112,2 квадратного метра.