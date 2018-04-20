Не один Миздрав виноват в срыве импортозамещения лекарств, считают эксперты

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нельзя обвинять только Минздрав в невыполнении импортозамещения лекарств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Минздрав не выполнил эффективно работу по импортозамещению лекарства на рынке России, 68% рынка представляет собой импорт, при этом компании США получают чистую прибыль в размере примерно 50 миллиардов рублей в год.

"Минздрав действует не один, а вместе с федеральной антимонопольной службой. Минздрав у нас много чего не сделал и много что сделал лишнего, но обвинять его в импортозамещении я не могу", — рассказал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Николай Дронов, председатель исполнительного комитета межрегионального общественного движения "Движение против рака", также считает, что обвинять только Минздрав в невыполнении импортозамещения неправильно.

"Минздрав те задачи, которые перед ним ставились, как мне кажется, выполнил, просто задачи по импортозамещению — это функции не только Минздрава, а еще и Минпромторга и в целом всего правительства. Эта работа ведется. Мне трудно оценить темпы, но с учетом появляющихся на рынке наших аналогов, воспроизведенных препаратов, допустим, противоопухолевых, эта работа ведется, она далеко продвинулась", — рассказал Дронов.

Он добавил, что, пока выполнить импортозамещение лекарственных препаратов на 100% не удалось.

"Я с неуверенностью смотрю на то, что санкции в отношении США приведут к колоссальной угрозе жизни пациентов, потому что не такое огромное количество препаратов ввозится именно из США", — уточнил при этом Дронов.