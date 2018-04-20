Страны выводят золотой запас из США: эксперты назвали причины

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Резонанс вокруг золотых резервов стран, хранящихся на территории США, разгорается с новой силой после того, как Турция вернула свои запасы в местное хранилище. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что страны наращивают свои золотые запасы на фоне эскалации геополитической напряженности, повышая свою финансовую независимость, и в этих условиях логично вывести их из США, чтобы не стать заложником американской санкционной политики.

В пятницу Центральный банк Турции сообщил, что вывел в прошлом году из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размере 28,7 тонны золота. Всего на конец 2017 года турецкий золотой запас составлял около 525 тонн. Ранее, в августе 2017 года, Германия завершила операцию по возврату половины своего золотого запаса из международных хранилищ, причем почти на три года раньше срока. На фоне решения Германии многие страны еврозоны озаботились этим вопросом.

Для России этот вопрос неактуален — ЦБ РФ хранит свои золотые запасы внутри страны. "У нас золотой запас не находится в США, у нас находятся валютные резервы за рубежом. Соответственно, никто не может наложить руку на золото. Мы никому не доверяем свое золото", — заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Недоверие к США

У каждой страны формально свои причины, по которым она выводит свой золотой запас с американской территории, отметил аналитик "Открытие Брокера" Андрей Кочетков. Он напомнил, что Германия оправдывала данный шаг необходимостью повышения доверия населения к правительству, золото тогда назвали важным элементом самосознания нации.

"Однако, как ни назови, но подобные меры являются признаком недоверия главному хранителю ценностей западного мира. Вашингтон слишком часто начал допускать в своей политике использование финансового давления: замораживаются средства, принадлежащие неугодным государствам, отключаются банковские системы и другое", — считает Кочетков.

С геополитической, а не экономической точки зрения рассматривает такие шаги и заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. По ее мнению, страны не хотят стать заложниками США в случае тех или иных действий.

"Ведь ситуация с РФ, Венесуэлой и Ираном наглядно показала, что Штаты могут наложить санкции и заморозить активы любой страны на своей территории", — отметила Кокорева.

На фоне сирийского конфликта Турция тоже может попасть в немилость, продолжила она. "Поэтому, чтобы проводить независимую политику и не опасаться за доступ к своим активам, эти страны страхуются и переводят все к себе. Все это может быть предпосылками геополитической и торговой войны ряда стран с США", — подытожила эксперт.

Золото — это абсолютное платежное средство на времена форс-мажоров, которое не зависит от печатных станков и не имеет печати о владении, что привлекательно для той же Турции, указал Кочетков.

"Турция в последнее время проводит достаточно независимую политику, которая часто противоречит интересам США. Соответственно, чтобы обеспечить себе более высокую финансовую независимость, Турция наращивает золотые запасы и концентрирует их на своей территории. К концу 2017 года ее золотые резервы уже превышали 525 тонн", — добавил аналитик.

Запасы РФ под замком

Российский Центральный банк в последние годы оказывается самым активным покупателем золота. Данный металл позволяет обеспечить государственным международным резервам независимость от решений других стран, отмечают эксперты.

Наращивание запаса – это правильный ход, потому что золото является универсальной валютой и всегда будет в цене, к тому же хранение резервов в валюте не является столь же надежным из-за скачков курсов и возможной нестабильности экономики эмитентов этой валюты, поясняет Кокорева из "Альпари".

Кочетков также отмечает, что золото для ЦБ РФ – это не только элемент обеспечения финансовой независимости, но и средство сбережения накоплений государства от девальвации бумажных валют.

"Важно то, что ЦБ РФ хранит свои золотые запасы внутри страны, что является страховкой от непредвиденных обстоятельств. В значительной степени интерес центральных банков к золоту обеспечивает стабильность цены на данный металл. Более того, по мере обострения глобального кризиса долга, который почти в три раза превышает мировой ВВП, значимость золота будет возрастать. Соответственно, выиграют от этого те, кто заранее подготовит себе страховку в виде золотых слитков. У ЦБ РФ таких слитков имеется более чем 1880 тонн", — сказал аналитик.

Призыв Эрдогана услышан

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2017 год выросли на 13,87%, или на 223,95 тонны, и на 1 января 2018 года составляли 1838,22 тонны. К 1 апреля запасы подросли до 1891,1 тонны.

Как сообщила газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа, помимо ЦБ, вывели также крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото". Так, Halk Bankası также перевел в Турцию хранившиеся за рубежом 29 тонн золота. По данным источников издания, всего в страну из-за рубежа было возвращено 220 тонн золота.

Также известно, что процедуры по возвращению своих золотых запасов из Великобритании начали турецкие Ziraat Bankası и VakıfBank (57 и 38 тонн соответственно).

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ (запрещена в России).

Как возвращала золото Германия

Германия, согласно первоначальному плану, с 2020 года планировала хранить половину своего запаса во Франкфурте-на-Майне, вернув до этого срока 300 тонн золота из Нью-Йорка и 374 тонны золота из Парижа.

Согласно сообщению немецкого центробанка, в 2016 году Германия завершила репатриацию золота из США, которая началась в 2013 году с 5 тонн драгоценного металла. Далее ежегодно страна возвращала 85 тонн, 99 тонн и 111 тонн золота соответственно. В 2017 году году Бундесбанк вернул последнюю 91 тонну золотых запасов из парижских хранилищ.

В настоящее время резервы золота ФРГ распределены следующим образом: 1710 тонн во Франкфурте-на-Майне, или 50,6% от общих резервов; 1236 тонн в Нью-Йорке, или 36,6% резервов; 432 тонны в Банке Англии, или 12,8% резервов.