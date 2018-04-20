Страны выводят золотой запас из США: эксперты назвали причины

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Резонанс вокруг золотых резервов стран, хранящихся на территории США, разгорается с новой силой после того, как Турция вернула свои запасы в местное хранилище. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что страны наращивают свои золотые запасы на фоне эскалации геополитической напряженности, повышая свою финансовую независимость, и в этих условиях логично вывести их из США, чтобы не стать заложником американской санкционной политики.
Для России этот вопрос неактуален — ЦБ РФ хранит свои золотые запасы внутри страны. "У нас золотой запас не находится в США, у нас находятся валютные резервы за рубежом. Соответственно, никто не может наложить руку на золото. Мы никому не доверяем свое золото", — заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Недоверие к США
У каждой страны формально свои причины, по которым она выводит свой золотой запас с американской территории, отметил аналитик "Открытие Брокера" Андрей Кочетков. Он напомнил, что Германия оправдывала данный шаг необходимостью повышения доверия населения к правительству, золото тогда назвали важным элементом самосознания нации.
"Однако, как ни назови, но подобные меры являются признаком недоверия главному хранителю ценностей западного мира. Вашингтон слишком часто начал допускать в своей политике использование финансового давления: замораживаются средства, принадлежащие неугодным государствам, отключаются банковские системы и другое", — считает Кочетков.
"Ведь ситуация с РФ, Венесуэлой и Ираном наглядно показала, что Штаты могут наложить санкции и заморозить активы любой страны на своей территории", — отметила Кокорева.
На фоне сирийского конфликта Турция тоже может попасть в немилость, продолжила она. "Поэтому, чтобы проводить независимую политику и не опасаться за доступ к своим активам, эти страны страхуются и переводят все к себе. Все это может быть предпосылками геополитической и торговой войны ряда стран с США", — подытожила эксперт.
Золото — это абсолютное платежное средство на времена форс-мажоров, которое не зависит от печатных станков и не имеет печати о владении, что привлекательно для той же Турции, указал Кочетков.
"Турция в последнее время проводит достаточно независимую политику, которая часто противоречит интересам США. Соответственно, чтобы обеспечить себе более высокую финансовую независимость, Турция наращивает золотые запасы и концентрирует их на своей территории. К концу 2017 года ее золотые резервы уже превышали 525 тонн", — добавил аналитик.
Запасы РФ под замком
Наращивание запаса – это правильный ход, потому что золото является универсальной валютой и всегда будет в цене, к тому же хранение резервов в валюте не является столь же надежным из-за скачков курсов и возможной нестабильности экономики эмитентов этой валюты, поясняет Кокорева из "Альпари".
Кочетков также отмечает, что золото для ЦБ РФ – это не только элемент обеспечения финансовой независимости, но и средство сбережения накоплений государства от девальвации бумажных валют.
"Важно то, что ЦБ РФ хранит свои золотые запасы внутри страны, что является страховкой от непредвиденных обстоятельств. В значительной степени интерес центральных банков к золоту обеспечивает стабильность цены на данный металл. Более того, по мере обострения глобального кризиса долга, который почти в три раза превышает мировой ВВП, значимость золота будет возрастать. Соответственно, выиграют от этого те, кто заранее подготовит себе страховку в виде золотых слитков. У ЦБ РФ таких слитков имеется более чем 1880 тонн", — сказал аналитик.
Призыв Эрдогана услышан
Как сообщила газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа, помимо ЦБ, вывели также крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото". Так, Halk Bankası также перевел в Турцию хранившиеся за рубежом 29 тонн золота. По данным источников издания, всего в страну из-за рубежа было возвращено 220 тонн золота.
Также известно, что процедуры по возвращению своих золотых запасов из Великобритании начали турецкие Ziraat Bankası и VakıfBank (57 и 38 тонн соответственно).
Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ (запрещена в России).
Как возвращала золото Германия
Согласно сообщению немецкого центробанка, в 2016 году Германия завершила репатриацию золота из США, которая началась в 2013 году с 5 тонн драгоценного металла. Далее ежегодно страна возвращала 85 тонн, 99 тонн и 111 тонн золота соответственно. В 2017 году году Бундесбанк вернул последнюю 91 тонну золотых запасов из парижских хранилищ.
В настоящее время резервы золота ФРГ распределены следующим образом: 1710 тонн во Франкфурте-на-Майне, или 50,6% от общих резервов; 1236 тонн в Нью-Йорке, или 36,6% резервов; 432 тонны в Банке Англии, или 12,8% резервов.