Первые иностранцы воспользовались системой tax free в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Первые иностранные туристы уже воспользовались системой tax free в Санкт-Петербурге — на таможенном посту в аэропорту Пулково проставлены отметки на 9 чеках, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Иностранные туристы уже воспользовались возможностью возврата НДС на приобретенные товары. В настоящее время должностными лицами таможенного поста Аэропорт Пулково проставлены отметки на 9 чеках", — говорится в сообщении.

В Петербурге участниками системы являются организации, расположенные в Универмаге ДЛТ (улица Большая Конюшенная, дома 21-23): ООО "КЛ РУССИ", ООО "М СТИЛЬ", ОАО "Торговый дом ЦУМ".

В настоящее время, кроме международного пункта пропуска Санкт-Петербурга (Пулково), уполномочены проставлять отметку, подтверждающую факт вывоза товара с территории РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, — автомобильный пункт пропуска Мамоново (Гжехотки); воздушные пункты пропуска: Москва (Внуково), Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево), Сочи, Владивосток (Кневичи); морской пункт пропуска Владивосток.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи.