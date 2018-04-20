Первые иностранцы воспользовались системой tax free в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Первые иностранные туристы уже воспользовались системой tax free в Санкт-Петербурге — на таможенном посту в аэропорту Пулково проставлены отметки на 9 чеках, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
В Петербурге участниками системы являются организации, расположенные в Универмаге ДЛТ (улица Большая Конюшенная, дома 21-23): ООО "КЛ РУССИ", ООО "М СТИЛЬ", ОАО "Торговый дом ЦУМ".
Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи.