Судьба торгпредства России в США неясна, заявили в Минэкономразвития

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Дальнейшая судьба торгового представительства России в США пока неясна, решения по новой кандидатуре торгпреда нет, сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев.

"Нет. Пока у нас нет решения на этот счет, потому что мы должны сначала разобраться, как будет развиваться ситуация дальше. Вносить человека, чтобы ему не дали аккредитацию, зачем? Поэтому пока изучается этот вопрос, никаких решений нет", — сказал Груздев, отвечая на вопрос о том, внесена ли кандидатура нового торгпреда.

Комментируя вопрос о том, какова дальнейшая судьбу торгпредства, Груздев сказал: "На сегодняшний момент пока никакая, деятельность торгпредства максимально сокращена в силу того, что здание незаконно изъято".

Ранее в пятницу было опубликовано распоряжение правительства, которым был освобожден от должности торгпред России в США Александр Стадник.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле. В число высланных дипломатов попал и Стадник.