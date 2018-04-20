Судьба торгпредства России в США неясна, заявили в Минэкономразвития

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Дальнейшая судьба торгового представительства России в США пока неясна, решения по новой кандидатуре торгпреда нет, сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев.
Комментируя вопрос о том, какова дальнейшая судьбу торгпредства, Груздев сказал: "На сегодняшний момент пока никакая, деятельность торгпредства максимально сокращена в силу того, что здание незаконно изъято".
Ранее в пятницу было опубликовано распоряжение правительства, которым был освобожден от должности торгпред России в США Александр Стадник.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле. В число высланных дипломатов попал и Стадник.