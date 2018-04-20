Шохин допустил национализацию крупных компаний

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает возможной временную национализацию компаний, но с "Русалом" это бессмысленно.

Шохин в среду назвал одним из возможных вариант временной национализации компаний, попавших под новые санкции США, в том числе "Русала". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал временную национализацию одной из экспертных рекомендаций и заявил, что готовых сценариев по поддержке компании пока нет.

"Я ничего не предлагаю, я говорю о том, что теоретически это возможно, но с "Русалом" это бессмысленно. Теоретически, государство имеет право национализировать что захочет. А к "Русалу" это никакого отношения не имеет", — сказал Шохин РИА Новости в ответ на вопрос, каким образом может быть организована временная национализация алюминиевого гиганта.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.