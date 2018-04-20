Жириновский предложил вывести золотой запас России из США

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за вывод российских золотых запасов из США вслед за Турцией.

В пятницу Центральный банк Турции сообщил, что в 2017 году вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размере 28,7 тонны золота.

"Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой", — написал Жириновский в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день Россия владеет облигациями госдолга США более чем на 90 миллиардов долларов, а в целом российские иностранные вложения оцениваются в 400 миллиардов долларов.

"И наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции. Это, конечно, ужасно порочная логика", — добавил Жириновский.

"А если в Центробанке или Минфине боятся, что часть денег может быть украдена, то нужно создать специальный банк, который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу. Их вообще невозможно будет украсть", — заключил лидер ЛДПР.