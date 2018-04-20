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Экономика

Володин предложил наказывать за соблюдение антироссийских санкций‍

14:5220.04.2018
(обновлено: 14:56 20.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фотоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение запрета на исполнение санкций США на территории России. Об этом парламентарий заявил на встрече с представителями деловых и экспертных кругов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия отреагирует на антироссийские шаги США без грубости, заявил Лавров
Депутат не исключил, что за такие действия будет предусмотрена уголовная ответственность. По словам Володина, это коснется тех, кто будет "руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств" при работе на территории страны.

"В России мы должны жить по российским законам", — заявил спикер Госдумы.

Позиция США

В Вашингтоне высоко оценивают введенные против России ограничения. Так, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox Business, что санкции в отношении российских бизнесменов достигли нужного эффекта.

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.

Министр также заявил, что Вашингтон решил отложить новые ограничения после ряда встреч в Совете национальной безопасности США, на которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии и было принято решение "усовершенствовать" ее.

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, США. 18 апреля 2018
© REUTERS / Joe Skipper
Трамп рассказал, когда США введут новые санкции против России
По словам Мнучина, американские власти не боятся использовать санкции, но не будут рассказывать о конкретных планах по этому вопросу.

В начале апреля США ввели новые ограничительные меры против России. Перечень пополнили несколько российских бизнесменов и связанные с ними компании.

"Желаемое за действительное"

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов считает, что своими заявлениями об эффективности ограничений американские чиновников выдают желаемое за действительное.

Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Громыко о санкциях: Россия не встала на колени, она "завязывает шнурки"
"То, что говорится, и то, что на самом деле, — как говорят в Одессе, две большие разницы. Да, надо признать, что санкции создали дополнительные трудности. Но Россия — это не та страна, на которую можно воздействовать санкциями. Хоть и избитая фраза, но Россия действительно обречена быть великой: и по своей территории, и по своему народу", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, санкции создали проблемы и для самих Соединенных Штатов, а также для их европейских партнеров.

"Жизнь расставит все точки над "i", потому что в современном мире не разъединяться надо, а объединяться — это один из постулатов нашей внешнеполитической стратегии. Чтобы совместными усилиями справиться со всеми вызовами и угрозами, которые существуют в мире, и снять угрозы для дальнейшего развития человечества", — добавил Александр Вавилов.

Разногласия в Европе

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Матвиенко рассказала подробности об ответных мерах на санкции США
Ряд европейских партнеров США также высказывают недовольство по поводу ограничений. Наиболее часто подобные заявления звучат в Германии.

Так, в пятницу официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт заявил, что Берлин намерен "выразить озабоченность" в связи с санкциями США против России. По его словам, наибольшую тревогу вызывают интересы немецкого бизнеса.

"Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, четко обозначить, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты", — сказал он.

Зайберт также отметил, что Берлин считает "весьма желательным" обсуждение введения санкций против России между США и ЕС.

Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Замкнутый круг. Германия пытается освободиться от антироссийских санкций
В четверг The Wall Street Journal сообщила, что Берлин намерен просить Вашингтон освободить немецкие предприятия и корпорации от участия в антироссийских санкциях. По данным газеты, об этом будет идти речь во время визита в США министра финансов Германии Олафа Шольца.

Издание отмечает, что этот подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России и не хотят становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. По мнению руководителей немецких предприятий, новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
zbest
Володин, давай будем сажать в тюрьму чиновников, не желающих заниматься проблемами регионов! Мне лично глубоко по пояс ваши ихтамнеты, не смейте разваливать мою малую родину!
15:21
20.04.2018
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Алексей Голиков
на володинскую семью надо такие санкции наложить, чтоб вздрогнули. На россиян эти персонажи уже наложили санкции, в виде повышения пошлин на загранпаспорта ,регистрацию машины, права..... список можно продолжать.
16:00
20.04.2018
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