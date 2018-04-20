Центробанк не исключает более быстрого приближения годовой инфляции к 4%

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Риски превышения годовой инфляцией в РФ цели в 2018 году оцениваются как невысокие, хотя ЦБ и не исключает ее более быстрого приближения к уровню в 4%, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен".

"Банк России не исключает более быстрого приближения инфляции к 4%. При этом риски превышения инфляцией цели в 2018 году оцениваются как невысокие", — говорится в документе.

Регулятор отмечает, что в ближайшие кварталы динамика цен будет, в том числе, зависеть от внешних факторов и их влияния на курс рубля, а также адаптации компаний к изменению внешних условий.

В то же время подчеркивается, что влияние произошедшего ослабления курса рубля на цены будет небольшим. "Рост потребительских цен за неделю апреля, которая характеризовалась повышением курсовой волатильности из‑за введения новых санкционных ограничений, остался сдержанным. В отсутствие новых шоков влияние произошедшего ослабления рубля на цены будет небольшим", — говорится в материале.

По оценке ЦБ, не создает рисков превышения инфляцией цели 4% и потребительский спрос со стороны россиян. "Несмотря на рост доходов, динамика показателей потребительской активности оставалась в первые месяцы года умеренной, что указывает на сохранение осторожного подхода населения к наращиванию расходов. В этих условиях, по оценкам Банка России, увеличение потребительского спроса не создаст рисков превышения инфляцией цели 4%", — указывает регулятор.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в четверг сообщила, что регулятор к ближайшему заседанию пересмотрит ряд прогнозов, в том числе по инфляции. Ранее на этой неделе, 16 апреля, она отмечала, что при этом инфляция в 2018 году, скорее всего, уложится в последний прогноз регулятора. В конце марта ЦБ скорректировал свой прогноз по инфляции на 2018 год до 3-4% с прежнего более узкого диапазона в 3,5-4%.