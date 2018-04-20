Власти Москвы купили 100 "золотых" аккаунтов Alibaba для предпринимателей

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Власти Москвы закупили 100 "золотых" аккаунтов на площадке Alibaba для продвижения продукции столичных производителей и предпринимателей, сообщил глава департамента науки и промышленной политики Москвы Алексей Фурсин на отраслевом совещании в пятницу.

Ранее Фурсин заявлял, что город выведет столичных производителей на площадку Alibaba в этом году и оплатит им "золотые" аккаунты.

"Мы буквально на днях заключили соглашение по продвижению продукции на, наверное, самом крупнейшем интернет-ресурсе формата b2b — Alibaba. Мы закупили там 100 "золотых" аккаунтов как пробную часть, которую мы будем бесплатно передавать нашим московским предпринимателям и производителям для того, чтобы они продвигали свою продукцию", — сказал глава ведомства.