Министр нефти Кувейта приедет на ПМЭФ-2018

ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 20 апр — РИА Новости. Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

"Конечно, мы приедем в рамках делегации", — сказал министр РИА Новости в кулуарах восьмого заседания министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+. При этом он добавил, что его повестка дня в рамках ПМЭФ пока не определена.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.