Предприниматели в Колыме за год выделят 200 млн рублей на соцпрограммы

МАГАДАН, 20 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, представители Магаданского механического завода и Магаданской горной компании в пятницу подписали соглашения о социальном партнерстве, в рамках которого компании выделят более 4,5 миллиона рублей на социальные нужды региона, сообщает правительство Колымы, отмечая, что всего в этом году область планирует получить более 200 миллионов рублей по соглашениям соцпартнерства.

"Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, представители ПАО "Магаданский механический завод" и ООО "Магаданская горная компания" подписали соглашения о социальном партнерстве. Общая сумма двух подписанных соглашений превысила 4,5 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на приобретение дорогостоящей коляски, способной подниматься по лестничным маршам, для магаданского инвалида-колясочника, проведение водоотведения и укрепления дамбы в поселке Сеймчан, а также на другие проекты Фонда социального партнерства Магаданской области, которые будут реализовываться в 2018 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в этом году по соглашениям соцпартнерства Фонд рассчитывает получить более 200 миллионов рублей. Средства предлагается направить на реализацию важных социальных проектов на территории региона в сфере физкультуры и спорта, таких как как обустройство спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, приобретение тренажеров.

"Планируется приобретение дополнительного современного медоборудования для проведения современных методов диагностики и лечения урологическим пациентам "Поликлиники №1", оперативного лечения при жизнеугрожающих состояниях женщин для "Магаданского родильного дома", оказания стоматологической помощи детям в областном детском противотуберкулёзном санатории поселка Стекольный. Кроме того, поддержку получат проекты в проекты культурной сфере", — дополняет ведомство.

Уточняется, что проекты для реализации выбирают сами социальные партнеры.

Подобная форма реализации предложенной президентом РФ современной модели социального государства, которое опирается на социально ответственный бизнес, реализуется на Колыме с 2014 года. Тогда по решению правительства Магаданской области и был создан Фонд социального партнерства. Основные цели и задачи фонда социального партнерства — совместная работа с социально ответственным бизнесом по реализации важных социальных проектов в интересах жителей Магаданской области. Перечень проектов формируется на основе обращений и предложений жителей территории, муниципальных образований и общественных организаций.