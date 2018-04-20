Центробанк отозвал лицензию у "Русского торгового банка"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Банк России с 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского торгового банка" (РТБК, Москва), говорится в сообщении регулятора.

Поясняется, что решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

ЦБ сообщает, что бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. При этом РТБК не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер предупреждения несостоятельности (банкротства).

Регулятор также сообщает, что неоднократно применял в отношении РТБК меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения, но руководство и собственники банка не предприняли действенных мер для нормализации его деятельности. Более того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он на 1 апреля занимал 215-е место в банковской системе РФ.