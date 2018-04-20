Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Логос"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Банк России с 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Логос", говорится в сообщении регулятора.

Поясняется, что решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним.

Как отмечает ЦБ, в рамках надзорных мероприятий также были установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России, при этом в деятельности "Логоса" зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов — физических лиц; кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции.

Банк России также сообщает, что неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения, но руководство и собственники банка не предприняли действенных мер для нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Логос" на 1 апреля занимал 514-е место в банковской системе РФ.