В рамках ПМЭФ пройдет форум, посвященный вкладу женщин в экономический рост

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) проведет в рамках ПМЭФ-2018 международный форум, посвященный увеличению вклада женщин в экономический рост, сообщает фонд "Росконгресс".

"В стартовый день Петербургского международного экономического форума, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию проведет международный форум "Увеличение вклада женщин в экономический рост и благосостояние: создание благоприятного климата", — говорится в сообщении фонда.

"Сегодня мировой потенциал развития женского предпринимательства остается стабильно высоким. Форум предоставляет уникальную возможность обмена необходимой информацией для налаживания и укрепления бизнес-контактов и международной кооперации", — добавили в фонде.

Делегации двух межрегиональных форумов ЮНИДО, посвященных вопросам взаимодействия малого и среднего предпринимательства России и стран Латинской Америки, принимали участие в ПМЭФ-2017. Также в рамках ПМЭФ в прошлом году прошел форум, посвященный проблематике женского предпринимательства в Европе и арабских странах.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.