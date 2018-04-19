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Экономика

В США увидели угрозу миропорядку в "мягкой силе" Китая

23:5119.04.2018
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© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНРФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Американские эксперты в рамках форума по "глобальному развитию", который проходил в институте CSIS в Вашингтоне, обвинили Китай в угрозе миропорядку, поскольку он не всегда соблюдает стандарты при предоставлении займов другим странам. Некоторые специалисты призвали к переговорам с Китаем и нахождению точек соприкосновения в этом вопросе, поскольку эта страна "нужна Западу больше, чем Запад нужен ей".

Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дискуссию о Китае поднял глава Wethington International LLC Олин Ветингтон. "Я думаю, что мы столкнулись с угрозой самому существованию модели развития, миропорядка, которая исходит от активности Китая на рынке кредитования. Часть этой активности в сочетании с пренебрежением стандартами ставит под угрозу существование транспарентного механизма заимствований, который представляет группа Всемирного банка", — сказал Ветингтон.

Его поддержал заместитель помощника министра финансов США Джеффри Окамото. "У нас сложилась уникальная ситуация, когда Китай — и крупнейший заемщик, и крупнейший кредитор. Мы сталкиваемся с острыми вопросами, связанными с архитектурой современной финансовой системы. И это вопросы продолжения кредитования (Китаем) некоторых стран, которое не совсем оправдано с финансовой точки зрения", — сказал он.

"Стандарты этих стран не соответствуют проектам, которые в них должны реализовываться, политика может быть не совсем открытой. И займы предоставляются нередко правительствам, которые не могут обеспечить их выплаты и могут их просрочить. Иногда кредиты выдаются странам, которые находятся в процессе реструктуризации долга перед международными инвесторами", — добавил Окамото.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По его мнению, проблема могла бы быть решена на площадке Парижского клуба кредиторов, но сейчас это невозможно. Ранее члены "Большой двадцатки" тоже говорили о необходимости привлекать Китай к более активной работе в рамках клуба.

Член совета директоров Университета Назарбаева и экс-директор Всемирного банка по Центральной Азии Деннис де Трэй призвал участников круглого стола к более конструктивному настрою, а не исключительно обвинениям в адрес Китая. "Я не видел страну более целеустремленную, которая так сконцентрирована на своих целях. Я хочу вам сказать, что Китай в настоящий момент выигрывает эту войну", — отметил он

"И здесь не только вопрос в инициативе "Новый Шелковый Путь", которая просто не имеет прецедентов. Это подход "мягкой силы", на который китайцы тратят много времени и денег… На мой взгляд, Китай нужен нам больше, чем мы нужны Китаю. И они именно так это и чувствуют. Поэтому, имея дело с Китаем, нам нужно быть очень аккуратными", — добавил де Трэй.

С тем, что Китай — один из важнейших участников мировой финансовой системы, согласился и вице-президент Development Finance Всемирного банка Аксель Ван Тротсенбург. По его словам, "необходимо сделать все возможное для сохранения активности Китая в качестве члена Всемирного банка".

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