Нижегородская область в этом году увеличила поддержку АПК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Правительство Нижегородской области в 2018 году выделило из регионального бюджета на поддержку областного агропромышленного комплекса 1,4 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей больше, чем год назад, сообщила пресс-служба губернатора области.
Уточняется, что через "Росагролизинг" ведется техническое обновление сельхозпредприятий области, которые в этом году подали 69 заявок на 145 единиц сельскохозяйственной техники. Общая сумма по заявкам составила 470 миллионов рублей. По данным исполняющего обязанности министра сельского хозяйства региона Алексея Морозова, "это беспрецедентный объем для Нижегородской области".
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