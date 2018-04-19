Тамбовский губернатор удостоен Национальной премии имени Столыпина

ТАМБОВ, 19 апр — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин стал лауреатом Национальной премии имени П.А. Столыпина "Аграрная элита России" за вклад в развитие землеустройства в Российской Федерации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в Москве в Государственном университете по землеустройству.

"На черноземной Тамбовщине уделяется большое внимание эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. За последние пять лет значительно сократилась площадь неиспользуемых сельхозземель. К 2020 году планируется довести показатель использования пахотных земель до 100 процентов", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, тамбовский губернатор придает особое значение управлению земельными ресурсами как инструменту развития экономики региона.

"Небрежного отношения к нашей плодородной земле быть не должно. Земля сама по себе никого не потчует, и только неустанные человеческие усилия, доскональное знание предмета и твердая воля людская обеспечивают ожидаемые результаты", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Другие новости региона читайте здесь>>