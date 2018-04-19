Екатеринбург примет VI Международный туристский форум "Большой Урал"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Шестой международный туристский форум "Большой Урал", ключевой темой которого станет обсуждение вопроса влияния крупных международных событий на развитие регионов и городов России, пройдет в Екатеринбурге 20-21 апреля говорится в пресс-релизе Ассоциации "Национальное конгресс-бюро".

"Форум "Большой Урал" — эффективная деловая площадка, ежегодно объединяющая специалистов туристской отрасли из разных регионов России и стран СНГ, формирующая образ Большого Урала и России как дестинации, благоприятной для туризма. Форум проходит при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области", — говорится в пресс-релизе.

В этом году в форуме "Большой Урал", как ожидается, примут участие 2500 представителей.

"Участники обсудят актуальные вопросы отрасли, в том числе международные мероприятия и их влияние на изменение социально-экономического климата в регионе, международный опыт использования наследия после проведения крупных событий", — отмечается в пресс-релизе.

На форуме Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" в рамках роуд-шоу проведет стратегическую сессию "События и деловые мероприятия как новый инструмент маркетинга территорий. Лучшие региональные практики".

"Роуд-шоу Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" — это серия мероприятий в городах, входящих в ТОП-20 рейтинга событийного потенциала регионов России, составленного Выставочным научно-исследовательским центром R&C (ВНИЦ R&C). В 2018 году мероприятия Ассоциации уже состоялись в Уфе, Ярославле и Ростов-на-Дону. В деловых встречах принимают участие представители органов власти регионов РФ, локальные конгресс-бюро, а также поставщики услуг, крупные игроки событийного рынка, представители средств массовой информации. В рамках сессий, организованных Национальным конгресс-бюро, обсуждаются актуальные вопросы событийной индустрии, разрабатываются конкретные шаги для формирования дорожной карты развития отрасли в регионе и привлечения в него мероприятий различного формата, а также программы стратегического сотрудничества Ассоциации и регионов. Кроме этого, представители ивент индустрии из различных регионов России, которые делятся своим опытом организации значимых мероприятий", — говорится в пресс-релизе.

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" создана в ноябре 2017 года при поддержке правительства РФ для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч.