Российские высокие технологии будут продвигать в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области продвижения отечественных высоких технологий за рубежом подписано в рамках ежегодного делового форума "Российско-Сингапурский бизнес-диалог", сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", представители которого вошли в состав деловой миссии России на форуме.

"Соглашение касается продвижения техники "Швабе" на рынки Юго-Восточной Азии. Документ подписан с сингапурской компанией Progression Pte. Ltd. и Российско-Сингапурским Деловым Советом (РСДС). Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии с Центром зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов, созданного на базе Progression Pte. Ltd". — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, кооперация нацелена на усиление позиций "Швабе" в Юго-Восточной Азии.

"На рынки этого региона посредством существующей в Сингапуре инфраструктуры международной торговли планируется поставлять конкурентоспособные технологии, системы и приборы для развития цифрового здравоохранения и "умных городов" — это наиболее актуальные сегодня направления и в России, и за рубежом", ‒ сказал Ожгихин.

В пресс-службе российского холдинга пояснили, что, согласно условиям соглашения, в Сингапуре и других странах ЮВА Progression Pte. Ltd. и РСДС будут проводить маркетинговые исследования, организовывать бизнес-коммуникации и международные кооперации в интересах Холдинга. В рамках сотрудничества планируется продвигать продукцию, инжиниринговые и производственные компетенции "Швабе", а также привлекать инвестиции в российские проекты Холдинга.

На 2018 год на площадке центра запланирована организация трех кластерных экспозиций с участием "Швабе" в разделе "Фармацевтика и медицина", которые будут действовать в апреле, мае и с августа по октябрь.

Сегодня ЮВА закупает высокотехнологичную медтехнику "Швабе" — продукция идет на экспорт в Сингапур, Вьетнам, Индонезию, Таиланд и ряд других стран региона.