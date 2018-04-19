В ЦАГИ рассказали, когда начнутся испытания уменьшенного "Суперджета"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новая 75-местная версия российского пассажирского самолета SSJ должна совершить первый полет в 2021 году, заявил на пресс-конференции генеральный директор ЦАГИ, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Сергей Чернышев.
Президент "Гражданских самолётов Сухого" Александр Рубцов в феврале этого года сообщил, что компания приступила к разработке 75-местной версии самолета SSJ 100. По его словам, модификация будет ориентирована на региональные перевозки в пределах 1500-2000 километров.