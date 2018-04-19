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Экономика

Госзакупки могут лишь временно поддержать "РусАл", считают аналитики

16:4119.04.2018
(обновлено: 16:57 19.04.2018)
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CC BY 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Сотрудник компании Русал. Архивное фотоСотрудник компании Русал. Архивное фото
CC BY 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Приобретение государством выпадающих объемов экспортной продукции ОК "РусАл", попавшей под санкции США, возможно только в качестве экстренных мер для поддержки предприятий компании в России. Более эффективным методом спасения "РусАла" могло бы стать вхождение государства в капитал компании или ее заводов, полагают аналитики, опрошенные РИА Новости.

Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Глава Минпромторга Денис Мантуров накануне сообщил, что в качестве варианта поддержки компаний, которые столкнулись с ограничениями США, рассматривается возможность организовать госзакупки их продукции. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, в свою очередь, предложил временно национализировать подобные компании, включая "РусАл". Конкретных сценариев оказания помощи правительство России пока не озвучило.

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попали миллиардер Олег Дерипаска и "РусАл" (в котором он владеет 48% акций). Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАлюминиевая лента в прокатном цехе завода "Русал Саянал"
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алюминиевая лента в прокатном цехе завода "Русал Саянал"

Временные меры

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук отмечает, что "РусАл" — один из крупнейших работодателей в России, поэтому государство постарается помочь компании, при этом ей необходима поддержка с двух сторон — финансовая (при необходимости рефинансирования внушительного долга в госбанках) и в сфере сбыта готовой продукции.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Выходом из ситуации может быть закупка алюминия в госрезервы. Алюминий хорошо хранится. После того как ситуация успокоится, его можно будет продать на внешних рынках. Минпромторг может предложить компании пережить локальную просадку продаж, но не долговременное решение ее проблем. В любом случае "РусАлу" важно сохранить ключевой рынок сбыта — европейский", — считает аналитик.

По его мнению, Минпромторг также должен помочь "РусАлу" выработать дальнейшее решение по проблемам сбыта продукции. "В текущей ситуации компания может столкнуться с падением продаж на 30-40%. В ее масштабах это около 1,5 миллиона тонн (алюминия. — Прим. ред.), и заместить такой объем со стороны внутреннего спроса не получится", — полагает эксперт.

Вывеска Управляющей компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аналитик "Финама" Алексей Калачев отмечает, что "РусАл" продавал на экспорт более 80% производимой продукции. При этом — исходя из худшего варианта развития событий — в перспективе компания может потерять от трети до половины своего рынка сбыта. Чтобы полностью компенсировать падение продаж, может понадобиться от 2,5 миллиарда до 3,5 миллиарда долларов в год.

"Госзакупки продукции можно рассматривать только в виде экстренной и временной меры, чтобы не останавливать производство и сохранить рабочие места. В перспективе нужно обеспечить рост потребления алюминия на внутреннем рынке. <…> Думаю, конкретных решений правительства придется подождать, так как конечный масштаб потерь еще не вполне ясен", — считает эксперт.

© REUTERS / Ilya Naymushin/File PhotoАлюминиевый слиток в литейном цехе завода "Русал" в Красноярске
© REUTERS / Ilya Naymushin/File Photo
Алюминиевый слиток в литейном цехе завода "Русал" в Красноярске

От госзакупок до национализации

Вместе с тем Калачев отмечает, что есть и другие варианты решения проблемы с "РусАлом" со стороны правительства. "Мне не совсем понятно, зачем государству компенсировать прибыль частной компании, зарегистрированной вне российской юрисдикции в офшоре? Поддерживать нужно только заводы, расположенные на нашей территории. Может быть, даже стоит пойти на национализацию, только не всей компании, а именно алюминиевых заводов "РусАла", — полагает эксперт.

Флаг Евросоюза. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Huguen
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Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в свою очередь указывает, что поддержка "РусАла" через государственные закупки является довольно сомнительным мероприятием, если не идет речь о накоплении стратегических резервов. "Впрочем, по текущим ценам это тоже неразумно", — добавляет он.

"Компания производит около 3,7 миллиона тонн алюминия, что избыточно для российского рынка. Общемировой спрос на металл составляет около 60 миллионов тонн. Из-за санкций США "РусАл" не может поставлять металл на американский рынок, где его потребность составляет около шести миллионов тонн, а доля "РусАла" — 11%. При учете прочих контрактов, которые пострадали или могут пострадать от американских ограничений, речь может идти о 1-1,5 миллиона тонн алюминия — или 2,65-4 миллиарда долларов в денежном выражении по нынешним ценам", — говорит Калачев.

"Между тем долг компании превышает восемь миллиардов долларов. Соответственно, более продуктивным методом спасения "РусАла" было бы вхождение государства в капитал компании или отчуждение части активов с последующей защитой их от американских ограничений. Тем самым государство смогло бы уберечь "РусАл" от проблем с кредиторами, сохранить рабочие места, а также восстановить часть утерянного экспортного потенциала", — поясняет Кочетков.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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andreyosad76
Так а Газманов же пел шо санкции не страшны)) и все ему "хлопали")))
16:47
19.04.2018
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