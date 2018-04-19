Объем инвестиций в экономику Тюменской области вырос на 20% в 2017 году

ТЮМЕНЬ, 19 апр — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Тюменской области по итогам 2017 года вырос почти на 20% по сравнению с 2016 годом и составил 290,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Владимир Якушев, выступая на заседании облдумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности регионального правительства в прошлом году.

"В 2017 году, как и в предыдущем, Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв шестое место. Инвестиции — это основное "топливо" для развития экономики. Это новые достойные рабочие места, рост собственной налогооблагаемой базы, повышение уровня жизни людей", — отметил глава региона.

По данным Тюменьстата, индекс промышленного производства в регионе за 2017 достиг 102,6%. Уверенный рост — 106,8% — показал обрабатывающий сектор промышленности. В 2017 году в промышленном секторе завершена реализация 11 проектов.

"Для стимулирования регионального промышленного роста действуем по всем направлениям: привлекаем инвесторов для создания новых производств, оказываем поддержку действующим предприятиям. В рамках этой работы начата реализация ряда новых крупных проектов", — сказал Владимир Якушев.

Губернатор добавил, что огромный резерв экономического роста — в повышении производительности труда и решении вопросов сбыта продукции на действующих предприятиях.

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