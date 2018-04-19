Крупные российские банки по-прежнему не могут зайти в Крым, заявил Аксаков

ЯЛТА (Крым), 19 апр — РИА Новости. Прихода в Крым крупных российских банков в ближайшее время не ожидается: из-за санкций могут пострадать и эти банки, и страна в целом, сказал глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Жалобы по доступу (крымчан) к услугам Сбербанка, ВТБ и так далее – они традиционные… Но при этом надо понимать, что последствия санкций, которые могут быть применены к этим институтам — они могут быть в том числе и для них, и для страны значительными. Поэтому рассчитывать на приход в ближайшее время этих банков в Крым не приходится", — сказал он в ходе сессии Ялтинского международного экономического форума.

Аксаков добавил, что проблему поможет преодолеть недавно принятый закон о биометрических данных, что позволит крымским клиентам пользоваться банковскими услугами удаленно.

Президент РФ в конце декабря 2017 года подписал закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте. Для участия в форуме зарегистрировались представители 71 государства — это выше ожиданий организаторов, сообщил ранее сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>