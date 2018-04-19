В Минэкономразвития прочат Крыму звание "российской Калифорнии"

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Крым в будущем по темпам своего развития имеет все шансы стать российской Калифорнией, заявил в четверг директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития РФ Вадим Павлов.

"Сложился образ такой российской Калифорнии. Самый зеленый штат, самый творческий штат, самый свободный штат, самый экономически развитый штат, самый высокотехнологичный. Надеюсь, что через какое-то количество лет здесь реально будет российская Калифорния", — сказал Павлов в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.

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