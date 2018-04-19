Эффект от модернизации ОНПЗ в 2017 году составил 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Совокупный экономический эффект от реализованных в 2017 году на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) мероприятий по повышению эффективности производства составил 2,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ОНПЗ (принадлежит "Газпром нефти").

"Проекты в области повышения производственной эффективности проведены на 22 технологических объектах предприятия. Наибольший экономический эффект НПЗ получил от мероприятий на одном из ключевых объектов в технологической цепочке завода — комплексе глубокой переработки мазута. В частности, в 2017 году на базе комплекса был налажен выпуск новой марки малосернистого судового топлива с пониженным содержанием серы. Такое топливо, благодаря наличию в его рецептуре специальной модифицированной присадки, обладает высокими экологическими характеристиками, соответствующими мировым требованиям экологической безопасности", — говорится в пресс-релизе предприятия.

По словам генерального директора ОНПЗ Олега Белявского, полученный экономический эффект стал результатом реализации комплексной программы повышения эффективности и начала внедрения системы управления операционной деятельностью "Эталон" компании "Газпром нефть".

"Эта программа призвана максимально вовлечь работников в процесс изменения культуры производства и систему непрерывных улучшений. Другими словами, мы стимулируем сотрудников на генерацию идей и предложений, направленных на повышение эффективности производства и охраны труда. Таким образом, происходит непрерывное улучшение "слабых звеньев" на всем цикле производственной цепочки, что на выходе дает тот самый экономический эффект", — сказал Белявский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В пресс-службе заявили, что в этом году Омский НПЗ продолжит работу по повышению производственной эффективности — всего на предприятии запланированы 28 такого рода мероприятий на 11 технологических объектах.