Россия готова к запуску глобальной платежной инициативы, заявил Аксаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Россия готова к введению глобальной платежной инициативы (GPI), заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что система SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту — глобальной платежной инициативе (GPI). Это техническое решение, как предполагается, позволит сделать платежи более быстрыми и прозрачными. Фактически это ответ на развитие крупнейшими зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple, отмечает газета.

"Этот вопрос (запуск проекта в РФ — ред.) в рамках БРИКС обсуждается, с Китаем обсуждается. Появится она, как договорятся. В принципе, Россия готова к этому, у нас система уже создана", — сказал Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>