Готовых сценариев поддержки "Русала" пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина временно национализировать "Русал" — это одна из экспертных рекомендаций, готовых сценариев по поддержке компании пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

Шохин в среду назвал одним из возможных вариант временной национализации компаний, попавших под новые санкции США, в том числе "Русала".

"Вы знаете, что правительство занимается в соответствии с поручением, которое было дано председателем правительства, вопросами оказания возможной поддержки компаниям, которые столкнулись с санкционным давлением. Поэтому эта тема все-таки правительственная", — прокомментировал Песков журналистам.

"Вы знаете, что в экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям, это — одна из них. Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компаний, собственников компаний, возможности правительства. Поэтому, скажем так, в данном случае речь идет об одной из точек зрения, которые сейчас активно обсуждаются", — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, рассматривается ли озвученный Шохиным вариант временной национализации "Русала".

"Но насколько мне известно, пока каких-то готовых сценариев, готовых форм по оказанию поддержки пока еще нет, что вполне объяснимо", — добавил Песков.