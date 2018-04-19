В австрийском Линце готовы бороться за сотрудничество с Россией

ЯЛТА (Крым), 19 апр — РИА Новости. Австрийцы выступают против санкций в отношении России и будут бороться за сотрудничество с РФ, заявил вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

"Добрый день, уважаемые дамы и господа! Спасибо большое за приглашение!" — сказал Виммер, обращаясь к участникам форума на русском языке.

Подчеркнув, что Линц является вторым экономическим центром Австрии, вице-мэр заявил: "Мы приняли решение выступить против санкций в отношении России, мы будем бороться за активное сотрудничество с Россией".

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.

Ранее МИД Австрии заявлял о том, что Вена исключает национальные меры против Москвы. Австрия также заявила о давлении Великобритании в связи с высылкой российских дипломатов.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

В этом году на форуме будет присутствовать сирийская делегация, которую возглавит министр экономики и внешней торговли САР Самер Халиль. С ним в Крым приехали около 80 сирийских бизнесменов и чиновников. Для участия в Ялтинском международном экономическом форуме зарегистрировались представители 71 государства, это выше ожиданий организаторов, сообщил ранее сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.