В Крыму рассказали, как участники ЯМЭФ реагируют на оказываемое давление

ЯЛТА, 19 апр – РИА Новости. Участники Ялтинского международного экономического форума со смехом реагировали на оказываемое давление, это не стало препятствием для поездки в Крым, сообщил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщал, что на некоторых потенциальных гостей ЯМЭФ оказывается давление, чтобы они отменили свой визит на полуостров. Давление, по его словам, исходит от стран Евросоюза и дипломатов из Украины.

"Тут самое важное, не в том, кто и как оказывает давление, а то, как на это реагируют сами участники. Все реагируют со смехом и это давление абсолютно не является препятствием для того, чтобы приехать к нам", — сказал Полонский журналистам на полях ЯМЭФ.

По его словам, чем больше исходит давление со стороны украинских властей и запугивания санкциями в адрес участников форума, тем представительней он становится.

"Они тем самым создают форуму еще большую рекламу, и мы им за это благодарны", — подчеркнул Полонский.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

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